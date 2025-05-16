73 брака между несовершеннолетними нижегородцами заключили в 2024 году Общество

Фото: Кира Мишина

Почти 18,5 тысячи браков заключили в 2024 году в Нижегородской области, что на 6,33% меньше, чем в 2023 году. Такие данные приводит региональное управление ЗАГС.

Так, 10 молодых людей и 63 девушки сыграли свадьбы до 18 лет.

Чаще всего жители региона женятся в возрасте 35 лет и старше — 13979 заключенных браков. При этом мужчины чаще женятся в возрасте 25-34 лет, а женщины — от 35 лет.

Более 22 тысяч человек вступили в брак впервые, а 14,5 тысячи нижегородцев женились повторно.

Ранее сообщалось, что 2960 нижегородцев сменили имя в 2024 году.