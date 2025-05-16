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Экономика

Проект строительства станции снеготаяния в Кстовском районе не прошел экспертизу

21 мая 2025 10:50  [97] Экономика
Проект строительства станции снеготаяния в Кстовском районе не прошел экспертизу

Проект строительства станции снеготаяния в Кстовском районе не прошел экспертизу. Об этом сообщается в ЕРЗН. 

Отрицательное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Отмечается, что объект с расчетной мощностью 7000 кубометров снега в сутки планируется построить в районе Артемовских лугов. 

Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью "Проснег", проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью "Проконтроль-НН". 

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода судится по вопросам трех муниципальных станций снеготаяния. Город пытается расторгнуть концессионные соглашения с компаниями "Чистые улицы Приволжья" (ЧУП) и "Проснег". 

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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