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Общество

Нижегородцы Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли в зоне СВО

21 мая 2025 10:33  [145] Общество
Нижегородцы Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли в зоне СВО

Фото: Анастасия Назарова

Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщают администрации Сокольского и Сеченовского округов.

Похороны бойца Андрея Шмелева прошли 19 мая в Сокольском районе. Его похоронили со всеми воинскими почестями.

А прощание с рядовым Ильей Варносовым состоится 22 мая на кладбище в селе Рогожка.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода назначил своим заместителем ветерана СВО.

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Теги:
СВО Смертность
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