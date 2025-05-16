Нижегородцы Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли в зоне СВО Общество

Фото: Анастасия Назарова

Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщают администрации Сокольского и Сеченовского округов.

Похороны бойца Андрея Шмелева прошли 19 мая в Сокольском районе. Его похоронили со всеми воинскими почестями.

А прощание с рядовым Ильей Варносовым состоится 22 мая на кладбище в селе Рогожка.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода назначил своим заместителем ветерана СВО.