Нижегородцы Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли в зоне СВО

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Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщают администрации Сокольского и Сеченовского округов.
Похороны бойца Андрея Шмелева прошли 19 мая в Сокольском районе. Его похоронили со всеми воинскими почестями.
А прощание с рядовым Ильей Варносовым состоится 22 мая на кладбище в селе Рогожка.
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода назначил своим заместителем ветерана СВО.
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