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Общество

Более 12 тысяч цветов высадят в нижегородских парках

21 мая 2025 20:40  [29] Общество
Более 12 тысяч цветов высадят в нижегородских парках

Фото: Кира Мишина

В парках Нижнего Новгорода стартовала масштабная высадка цветов — к летнему сезону появится более 12 тысяч растений. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Работы уже идут в Автозаводском парке, а также парках "Дубки", "Светлоярский", Станкозавода и имени Я.М. Свердлова.

В цветочных композициях будут использованы как однолетние, так и многолетние растения.

Жителей и гостей города порадуют яркие львиный зев, бальзамины и бархатцы, а также хризантемы, пионы и котовники, которые будут цвести до осени.

Завершить оформление клумб планируется до конца мая.

Ранее сообщалось, что парковый сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 мая.

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Теги:
Благоустройство Парки Цветы
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