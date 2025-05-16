Более 12 тысяч цветов высадят в нижегородских парках

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В парках Нижнего Новгорода стартовала масштабная высадка цветов — к летнему сезону появится более 12 тысяч растений. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.
Работы уже идут в Автозаводском парке, а также парках "Дубки", "Светлоярский", Станкозавода и имени Я.М. Свердлова.
В цветочных композициях будут использованы как однолетние, так и многолетние растения.
Жителей и гостей города порадуют яркие львиный зев, бальзамины и бархатцы, а также хризантемы, пионы и котовники, которые будут цвести до осени.
Завершить оформление клумб планируется до конца мая.
Ранее сообщалось, что парковый сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 мая.
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