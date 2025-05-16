Более 12 тысяч цветов высадят в нижегородских парках Общество

Фото: Кира Мишина

В парках Нижнего Новгорода стартовала масштабная высадка цветов — к летнему сезону появится более 12 тысяч растений. Об этом сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Работы уже идут в Автозаводском парке, а также парках "Дубки", "Светлоярский", Станкозавода и имени Я.М. Свердлова.

В цветочных композициях будут использованы как однолетние, так и многолетние растения.

Жителей и гостей города порадуют яркие львиный зев, бальзамины и бархатцы, а также хризантемы, пионы и котовники, которые будут цвести до осени.

Завершить оформление клумб планируется до конца мая.

Ранее сообщалось, что парковый сезон открылся в Нижнем Новгороде с 1 мая.