Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде откроется летом Культура и отдых

Парк имени 1 Мая в столице Приволжья планируется открыть летом после завершения второго этапа благоустройства. Об этом главредам нижегородских СМИ сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Глава города напомнил, что существующий проект благоустройства состоит из трех этапов. "Первый уже завершен. Проделана большая работа: оттуда вывезли несколько тысяч тонн мусора, провели демонтаж изношенных элементов, частично заменили инженерные сети, установили новые опоры освещения, кое-где уложили брусчатку", - сказал Шалабаев.

Сейчас идет второй этап. Он включает в себя установку малых архитектурных форм, работу с объектами озеленения, установку дорожно-тропиночной сети, игровых детских и спортивных комплексов. По словам градоначальника, в итоге получится хороший, современный парк. Второй этап планируется завершить летом, после чего парк будет открыт для посетителей.

В 2025 году начнется проектирование по объектам, запланированным на третий этап: реконструкция пруда, ограждения и входной группы парка. Также будет включено дополнительное озеленение парка.

Ранее сообщалось, что парк 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят к началу летнего сезона.