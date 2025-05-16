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Экономика

Сэкономленные на снеге миллионы пошли на ремонт дорог в Нижнем Новгороде

21 мая 2025 12:59  [4] Экономика
Сэкономленные на снеге миллионы пошли на ремонт дорог в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Зимой 2024/2025 в Нижнем Новгороде выпало значительно меньше осадков, чем в предыдущем сезоне, что позволило городским властям сэкономить около 158 млн рублей на содержании улично-дорожной сети. Об этом на заседании постоянной думской комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Андрей Житников, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По его словам, общая протяженность дорог в городе составляет 1 703 километра, при этом площадь дорожного полотна достигает 15,8 млн квадратных метров. 

За прошедшую зиму с городских улиц было вывезено около 374 тысяч кубометров снега. Для сравнения, в предыдущем сезоне этот показатель составлял 1,75 млн кубов. Благодаря этому расходы на уборку и утилизацию снега существенно снизились.

Экономия составила порядка 158 млн рублей за счет сокращения затрат на аренду дополнительной техники, вывоз снега на станции снеготаяния и полигоны.

Как отметил Житников, погодные перепады с оттепели на заморозки негативно сказываются на состоянии дорожного покрытия. Из-за частых циклов замерзания и оттаивания на асфальте появляются ямы и выбоины. По его словам, сэкономленные средства были направлены как раз на ликвидацию этих дефектов. Уже составлен план ямочного ремонта на весенне-летний период. В 2024 году было отремонтировано 168 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В 2025 году планируется привести в порядок 200 тысяч квадратных метров. При этом к 20 мая отремонтировано 73 тысячи "квадратов".

Дополнительно часть сэкономленных средств пошла на обновление парка спецтехники. Для муниципального учреждения "Дорожник" приобретены две комбинированные машины и два самосвала МАЗ.

Также за счет экономии закуплены 55 новых урн для мусора и специальный шампунь для обработки дорог перед нанесением разметки.

Ранее сообщалось, что проект строительства станции снеготаяния в Кстовском районе получил отрицательное заключение госэкспертизы.

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Теги:
Гордума Ремонт дорог Снег
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