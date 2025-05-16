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Экономика

Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода подешевело жилье

22 мая 2025 09:14  [40] Экономика
Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода подешевело жилье

Фото: Александр Воложанин

В некоторых районах Нижнего Новгорода зафиксировано снижение стоимости квадратного метра жилья за май, в то время как в других — умеренный рост. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Недвижимость".

На первичном рынке наибольшее удешевление произошло в Советском районе — медианная стоимость квадратного метра здесь снизилась на 4,1%.

Самые низкие цены на новое жилье в мае зафиксированы в Советском (197000 руб/кв.м), Канавинском (199000 руб/кв.м) и Нижегородском (301000 руб/кв.м) районах.

На вторичном рынке сильнее всего подешевело жилье в Ленинском районе, где цены опустились на 0,9%.

Также наиболее доступные «вторички» предлагались в Приокском (148000 руб/кв.м руб), Советском (173000 руб/кв.м) и Нижегородском (198000 руб/кв.м) районах.

В ряде районов стоимость жилья, напротив, повысилась.

 Так, на первичном рынке заметнее всего подорожали квартиры в Нижегородском районе (на 3,1% до 301000 руб/кв.м) и Автозаводском (на 0,7% до 185000 руб/кв.м) районах. Аналитики объясняют это появлением на рынке нового предложения в сегменте бизнес и элит класса.

На вторичном рынке наиболее заметное повышение цен зафиксировано в Сормовском районе — на 0,8% до 118 000 руб/кв.м. В Советском, Московском и Автозаводском районах рост цен не превысил 0,5%, что указывает на стагнацию.

Ранее сообщалось, что среднестатистическому нижегородцу потребуется минимум 4,5 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке на однушку.

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Теги:
Жилье Недвижимость
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