Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода подешевело жилье

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В некоторых районах Нижнего Новгорода зафиксировано снижение стоимости квадратного метра жилья за май, в то время как в других — умеренный рост. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Недвижимость".
На первичном рынке наибольшее удешевление произошло в Советском районе — медианная стоимость квадратного метра здесь снизилась на 4,1%.
Самые низкие цены на новое жилье в мае зафиксированы в Советском (197000 руб/кв.м), Канавинском (199000 руб/кв.м) и Нижегородском (301000 руб/кв.м) районах.
На вторичном рынке сильнее всего подешевело жилье в Ленинском районе, где цены опустились на 0,9%.
Также наиболее доступные «вторички» предлагались в Приокском (148000 руб/кв.м руб), Советском (173000 руб/кв.м) и Нижегородском (198000 руб/кв.м) районах.
В ряде районов стоимость жилья, напротив, повысилась.
Так, на первичном рынке заметнее всего подорожали квартиры в Нижегородском районе (на 3,1% до 301000 руб/кв.м) и Автозаводском (на 0,7% до 185000 руб/кв.м) районах. Аналитики объясняют это появлением на рынке нового предложения в сегменте бизнес и элит класса.
На вторичном рынке наиболее заметное повышение цен зафиксировано в Сормовском районе — на 0,8% до 118 000 руб/кв.м. В Советском, Московском и Автозаводском районах рост цен не превысил 0,5%, что указывает на стагнацию.
Ранее сообщалось, что среднестатистическому нижегородцу потребуется минимум 4,5 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке на однушку.
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