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Общество

На охрану нижегородских электробусов потратят 2,7 млн рублей

22 мая 2025 07:00  [132] Общество
На охрану нижегородских электробусов потратят 2,7 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Круглосуточную охрану электробусного парка №3, расположенного в Ленинском районе Нижнего Новгорода, обеспечат за 2,7 млн рублей. Конкурс объявил ГП НО "Нижегородэлектротранс". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, охрана будет осуществляться в течение пяти месяцев — с 18 июня по 1 ноября. Максимальная сумма контракта составит 2,7 млн рублей.

Подрядчику предстоит организовать как пропускной, так и внутриобъектовый режим. В депо требуются три круглосуточных охранника семь дней в неделю. Контроль будет осуществляться на двух постах.

В числе обязательных требований к исполнителю — наличие собственных мобильных групп быстрого реагирования с транспортом, а также разрешения на использование оружия и соответствующего боезапаса.

Также охрана обязана предотвращать проникновение на территорию депо посторонних лиц, включая рекламных и торговых агентов, подозрительных граждан, а также людей в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 мая, а победителя определят 29 мая.

Ранее сообщалось, что количество рейсов электробусов увеличилось в Нижнем Новгороде с начала мая. 

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Теги:
Госзакупки Охрана Электробусы
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