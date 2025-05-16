На охрану нижегородских электробусов потратят 2,7 млн рублей

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Круглосуточную охрану электробусного парка №3, расположенного в Ленинском районе Нижнего Новгорода, обеспечат за 2,7 млн рублей. Конкурс объявил ГП НО "Нижегородэлектротранс". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, охрана будет осуществляться в течение пяти месяцев — с 18 июня по 1 ноября. Максимальная сумма контракта составит 2,7 млн рублей.
Подрядчику предстоит организовать как пропускной, так и внутриобъектовый режим. В депо требуются три круглосуточных охранника семь дней в неделю. Контроль будет осуществляться на двух постах.
В числе обязательных требований к исполнителю — наличие собственных мобильных групп быстрого реагирования с транспортом, а также разрешения на использование оружия и соответствующего боезапаса.
Также охрана обязана предотвращать проникновение на территорию депо посторонних лиц, включая рекламных и торговых агентов, подозрительных граждан, а также людей в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 мая, а победителя определят 29 мая.
Ранее сообщалось, что количество рейсов электробусов увеличилось в Нижнем Новгороде с начала мая.
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