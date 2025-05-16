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Общество

Шумозащитные щиты предложили поставить на Кузбасской в Нижнем Новгороде

21 мая 2025 13:32  [123] Общество
Установить шумозащитные экраны на Кузбасской предложили в гордуме

На заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике депутат Николай Сатаев выступил с инициативой строительства пешеходного перехода в районе сельхозинститута и установки щитов на улице Кузбасской.

"Хотелось бы вернуться к сэкономленным в зимний период средствам. Мы их как-то уже распределяли, но есть проблемные вопросы, к которым стоит вернуться", — отметил Сатаев.

По его словам, в районе сельхозакадемии наблюдается интенсивный поток пешеходов, поскольку участок является точкой пересечения с Автозаводом. Он подчеркнул, что вопрос поднимался неоднократно, и предложил хотя бы запланировать проектирование подземного или надземного перехода.

Он обратился к председателю комиссии с просьбой зафиксировать предложение протокольно, чтобы начать работу по проекту.

Кроме того, депутат предложил установить шумозащитные экраны на улице Кузбасской. Он обратил внимание на участок при съезде из Ленинского района, где вдоль дороги расположен частный сектор.

"Помойка, трава по пояс, бревна — всё это видно с федеральной трассы (М-7. — Прим. ред.). Это влияет на имидж города. Я не предлагаю ставить экраны вдоль всей улицы, но хотя бы там, где необходимо. Это улучшит внешний вид и снизит уровень загрязнения воздуха для жителей", — пояснил он и поинтересовался, сколько может стоить установка.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии Андрей Житников пообещал рассмотреть предложение.

Впрочем, идею установки экранов поддержали не все. Депутат Владимир Тарасов выразил сомнение в необходимости таких мер. Он отметил, что сам живет в частном секторе у дороги и не хотел бы, чтобы перед его домом появился щит.

"Я всё-таки вижу лес и природу. Думаю, нужно сначала обсудить это с жителями — согласны ли они на установку", — сказал он.

Ранее стало известно, что в зимний период на уборке снега в Нижнем Новгороде сэкономили 158 млн рублей. Их направили на на ямочный ремонт и спецтехнику. 

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Теги:
Безопасность Гордума Дороги
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