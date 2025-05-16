Островки безопасности на дорогах раскритиковали депутаты нижегородской думы Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Островки безопасности на дорогах Нижнего Новгорода раскритиковали депутаты думы на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Так, Николай Сатаев выразил недоумение по поводу устройства островка безопасности на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Кузбасской.

"Там ни один живой человек никогда не ходит. Кроме того, там стоит ГАИ. Я понимаю, если бы это было пересечение с Комсомольским шоссе — там людей много. А здесь, считаю, мы только заужаем дорогу. Там и так пробки: невозможно развернуться с Московского шоссе на Кузбасскую — постоянные заторы. А теперь все еще и "зашили". Считаю, что это нецелесообразно", — сказал он.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Андрей Житников попытался возразить депутату, отметив, что пешеходы на указанном перекрестке все же есть. В ответ Николай Сатаев предложил выехать на место и лично посчитать прохожих.

Коллегу поддержал председатель комиссии Марк Фельдман. Он указал на аналогичные проблемы на дорогах в Советском районе города.

"Островки реально мешают движению. А там, где дорога широкая, — не каждый профессиональный легкоатлет добежит до этого островка, а пенсионер и вовсе никогда. Пошли, наверняка, каким путём: не там, где это действительно необходимо, а просто запланировали определённое количество — значит, столько и нужно сделать. Надо подходить к этому вопросу с умом", — отметил он.

Ранее на заседании стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде планируется выполнить 200 тысяч квадратных метров ямочного ремонта.