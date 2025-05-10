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Сергей Судьин: "Покупка квартиры для многих россиян - событие эпохальное"

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Сергей Судьин: Покупка квартиры для многих россиян - событие эпохальное

По данным одного из ведущих российских банков, в Нижегородской области зафиксирована высокая динамика спроса на ипотечные программы для семей с детьми. По итогам первого квартала 2025 года по программе "Семейная ипотека" клиентам было выделено 28,7 млрд рублей льготных кредитов. Более 5,8 тысяч семей с детьми получили средства на приобретение жилья, что на 74% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Кому как, конечно, но для большинства россиян покупка квартиры – событие эпохальное, случающееся у многих вообще один раз в жизни. И то, если повезет. Съемное жилье воспринимается нами как временная и антикризисная мера, к которой прибегают в случае крайней необходимости, беспрестанно мечтая перебраться пусть в небольшое, но свое собственное гнездо без страха быть выгнанными на улицу в любой момент. "Доходные дома", в которых квартиры гарантированно сдаются на срок действия договора и выполнения его условий нанимателями, у нас пока отсутствуют, а потому собственное жилье становится единственным вариантом обеспечить себя стабильной крышей над головой.

За последние пятнадцать и даже двадцать лет ипотека стала эффективным и даже привычным средством решения квартирного вопроса для миллионов российских семей, оказалась мощнейшим стимулом жилищного строительства, оживила все смежные отрасли и заняла ведущее место в структуре кредитных портфелей коммерческих банков. Огромную роль в ее популяризации сыграло государство, стимулировав выдачу ипотечных кредитов введением большого числа льготных программ, сделавших ее более доступной. Россияне получили возможность инвестировать в жилье и получить чуть больше гарантий финансового благополучия.

Все изменилось резко и фактически в один момент. Последний год ознаменовался необычайным ростом ключевой ставки, неизбежно потянувшей за собой вверх проценты по всем возможным кредитам. Ипотека не стала исключением, но рост процентов по ней был воспринят особенно болезненно. В самом деле: без новой машины вполне себе можно прожить, а вот сдвинуть на неопределенный срок покупку может быть единственной квартиры оказывается куда сложнее. К тому же, вместе с ростом процентной ставки были отменены всевозможные ипотечные льготы, которыми пользовались почти все покупатели жилья. Сейчас именно семейная ипотека осталась единственной возможностью для большинства семей купить квартиру в кредит под человеческие проценты.

Конечно, рост спроса на "семейную ипотеку" – это добрый знак, однако, вряд ли он свидетельствует о резком улучшении материального благополучия или демографической ситуации: для этого есть более точные показатели и индикаторы. Скорее, это эффект, прежде всего, от снятия лимитов по данному виду кредитования; не стоит забывать также об отложенном спросе и негативных ожиданиях на рынке ипотеки и строительства жилья. Хотя, конечно же, семейная ипотека требует наличия маленького ребенка, которого ради такого дела можно и родить, если другие дети уже выросли. В общем, не хочу показаться пессимистом, но сейчас квартиру в ипотеку могут позволить лишь те, кто в состоянии обойтись и без ипотеки".

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Теги:
демография Жилье Сергей Судьин
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