9-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде Происшествия

Девятилетний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Отмечается, что наезд совершен автомобилем МАЗ на улице Комсомольской. За рулем грузовика находился 30-летний водитель.

На месте работает следственно-оперативная группа. Других подробностей пока в ведомстве пока не предоставили.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП в Сормове.