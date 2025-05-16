9-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде

Девятилетний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Отмечается, что наезд совершен автомобилем МАЗ на улице Комсомольской. За рулем грузовика находился 30-летний водитель.
На месте работает следственно-оперативная группа. Других подробностей пока в ведомстве пока не предоставили.
Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП в Сормове.
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