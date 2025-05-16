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Происшествия

9-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде

21 мая 2025 17:00  [116] Происшествия
Девятилетний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде

Девятилетний ребенок погиб под колесами грузовика в Нижнем Новгороде, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Отмечается, что наезд совершен автомобилем МАЗ на улице Комсомольской. За рулем грузовика находился 30-летний водитель. 

На месте работает следственно-оперативная группа. Других подробностей пока в ведомстве пока не предоставили. 

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП в Сормове.

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Теги:
Дети ДТП Смертность
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