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Общество

Никитин предложил выдавать маткапитал приезжим из недружественных стран

21 мая 2025 19:55  [155] Общество
Никитин предложил выдавать маткапитал приезжим из недружественных стран

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой предоставить региональный материнский капитал семьям из недружественных стран, проживающим в регионе на основании гуманитарного указа президента. Соответствующий проект поправок внесен на рассмотрение ЗСНО, сообщает издание "Коммерсантъ-Приволжье".

Речь идет об иностранцах, получивших временное разрешение на проживание в России в рамках указа президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". 

В настоящее время в Нижегородской области проживает 21 такая семья. Они прибыли из стран, официально признанных недружественными — США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Финляндии.

Комитет по социальным вопросам областного парламента рекомендовал принять предложенные изменения в законодательство.

В случае принятия поправок граждане недружественных стран тоже будут получать региональный маткапитал за рождение или усыновление детей.

Ранее сообщалось, что более 530 граждан из США, Канады, стран Европы и Австралии выразили желание переехать в Нижегородскую область.

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Теги:
Глеб Никитин ЗСНО Маткапитал
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