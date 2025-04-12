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Политика

Более 530 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область

17 апреля 2025 10:11  [3] Политика
Более 530 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

Более 530 граждан из США, Канады, стран Европы и Австралии выразили желание переехать в Нижегородскую область. Все они обратились с соответствующими заявками через региональное кадровое агентство "ОКА", которое занимается сопровождением иностранных специалистов, желающих жить и работать в России. Об этом сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на 44-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации, которое прошло 16 апреля 2025 года в Москве, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На встрече он представил предложения по упрощению переезда в Россию высококвалифицированных специалистов из недружественных стран. Документ подготовила рабочая группа Совета глав субъектов при МИД России, созданная в ноябре 2024 года по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее возглавляет Глеб Никитин. 

Рабочая группа разработала комплекс рекомендаций, касающихся миграционной политики, образования, социальной сферы, трудовых отношений, таможенного регулирования и инвестиций. Кроме того, были подготовлены предложения по изменению законодательства, чтобы упростить процесс переселения иностранных специалистов в Россию. 

Особое внимание Глеб Никитин уделил опыту Нижегородской области. Он отметил, что в регионе выстроено эффективное взаимодействие с миграционными органами, позволяющее решать вопросы переселенцев в индивидуальном порядке. Важную роль в этом играет кадровое агентство "ОКА", выступающее в роли "единого окна" для иностранцев.

Агентство предоставляет информацию о вакансиях, образовательных возможностях, условиях ведения бизнеса и мерах поддержки. Благодаря этому, отметил Никитин, интерес к региону со стороны иностранцев продолжает расти. 

Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что в мире становится всё больше людей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, близкие России. Именно поэтому в августе 2024 года президент Владимир Путин подписал Указ № 702 о гуманитарной поддержке таких граждан.

Министр отметил, что важно не оставлять этих людей без внимания и создать для них условия для переезда и интеграции в российское общество. Создание рабочей группы и разработка предложений стали ответом на этот вызов.

Ранее сообщалось, что канадская семья Фейнстра достраивает дом под Нижним Новгородом. 

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Теги:
Глеб Никитин Иностранцы Сергей Лавров
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