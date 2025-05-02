Канадцы Фейнстра пожаловались на поведение нижегородского врача Общество

Многодетная семья, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, столкнулась с неприятной ситуацией при обращении за медицинской помощью. Отец семейства Аренд Фейнстра рассказал об этом инциденте в социальных сетях.

По его словам, у одного из детей поднялась температура. Мужчина подчеркнул, что обычно не спешит обращаться к врачам, поскольку считает, что в большинстве случаев организму достаточно отдыха и сна, чтобы восстановиться.

Он отметил, что в Канаде вызов скорой помощи при температуре до 39 градусов у ребёнка не считается обычной практикой. Тем не менее, в этот раз семья решила вызвать врача.

Фейнстра рассказал, что во время визита медика возникли разногласия по ряду вопросов. Он подчеркнул, что считает разные взгляды на ситуацию нормальным явлением и не видит в этом проблемы. Однако, по его мнению, поведение врача было непрофессиональным.

"Врач выразила свое несогласие весьма демонстративно, закатывая глаза, высмеивая нас и в целом ведя себя пренебрежительно. Это оставило неприятное впечатление", — поделился он.

Ранее семья Фейнстра показала свой дом, который продолжает строить в Нижегородской области.