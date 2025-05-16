"Пари НН" сыграл вничью с "Факелом" и покинул зону стыков Спорт

В матче предпоследнего тура Российской Премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" на домашнем стадионе сыграл вничью с воронежским "Факелом". Как сообщает fcnn.ru, на матче присутствовали 13,5 тысячи зрителей.

Гости, несмотря на то, что уже лишились шансов остаться в РПЛ, выглядели активнее и агрессивнее. И уже на 18-й минуте они открыли счёт: после розыгрыша углового в штрафной нижегородцев возникла неразбериха, которой воспользовался Ильнур Альшин, отправив мяч в сетку сквозь плотную оборону.

Под конец первого тайма "Пари НН" остался вдесятером. Уругвайский защитник Хуан Боселли, герой предыдущей игры против "Крыльев Советов", за короткий промежуток времени получил два предупреждения и был удалён с поля.

Во втором тайме главный тренер нижегородцев Виктор Ганчаренко провёл двойную замену, усилив атакующую линию. Это дало результат: на 67-й минуте нижегородцы заработали пенальти, который чётко реализовал Вячеслав Грулёв.

После этого "Пари НН" сосредоточился на удержании ничейного счёта. Вратарь Никита Медведев несколько раз выручил команду, не позволив "Факелу" вырвать победу.

Благодаря набранному очку "Пари НН" поднялся на 12-е место в таблице, покинув зону стыковых матчей. Сейчас у команды 27 очков — столько же у махачкалинского "Динамо", которое сыграет в предпоследнем туре с "Ахматом" в Грозном. У чеченского клуба — 24 балла. Таким образом, перед последним туром сразу три команды могут иметь одинаковое количество очков. В "стыках" окажутся 13 и 14 команды РПЛ.

В заключительном туре (0+) 24 мая нижегородцы встретятся в Москве с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что стадион "Нижний Новгород" в следующем сезоне РПЛ получит новое имя и брендирование.