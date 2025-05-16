Евгений Люлин: "Новая школа в ЖК "Зенит" – яркий пример комплексного подхода к освоению территорий в Нижнем Новгороде" Общество

20 мая в строящейся школе в ЖК «Зенит» Нижнего Новгорода состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Парламентарии посетили строящуюся школу на 1600 мест в жилом комплексе «Зенит», которая откроет свои двери для учеников 1 сентября 2025 года. Эта школа станет самой большой из строящихся в регионе школ по концессионным соглашениям по площади и по численности учащихся.

Помимо обычных учебных классов в школе будут специальные классы химии, физики, биологии и информатики, оснащенные необходимым оборудованием. В школе есть два спортзала, многофункциональный зал, актовый зал на 800 мест, столовая, медпункт, библиотека. В здание обеспечен доступ для маломобильных групп населения во все помещения, входные группы оборудованы необходимыми пандусами, также для этого в школе предусмотрены лифты. На территории будут оборудованы игровые и спортивные зоны.

«Новая школа – яркий пример комплексного подхода к освоению территорий в Нижнем Новгороде. Ввод нового объекта позволит решить вопрос со второй сменой в близлежащих учебных заведениях. Просторные светлые классы, оборудованные по последнему слову техники, многофункциональные спортивные залы, комфортные рекреационные зоны – здесь созданы все условия для качественного обучения и всестороннего развития детей. Именно такие объекты мы хотим видеть во всех новых микрорайонах, поэтому такой успешный опыт необходимо тиражировать. Школа в «Зените» – это новый стандарт качества, к которому необходимо стремиться во всех проектах. Каждый квадратный метр жилья должен обеспечиваться социальной инфраструктурой. Школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты – всё это крайне необходимо», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

На заседании депутаты обсудили синхронизацию решений генеральных планов и планов по жилищному строительству в части создания объектов социальной инфраструктуры. С докладом по данному вопросу выступила министр градостроительной политики Дарья Шунаева.

В рамках Комплексного развития территорий Нижегородской области наряду с развитием жилищного строительства планируется масштабное строительство социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Будет расселено свыше 100 тысяч квадратных метров площадей, в которых проживают около 5000 человек. В целом же в результате реализации проектов будет построено 2,7 млн квадратных метров жилья. Это позволит улучшить качество жизни для почти 87 тысяч нижегородцев.

«Механизм Комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает синхронизацию: строим жилье – строим школу, детский сад. Но сложность в том, чтобы точно соотнести мощности этих объектов с численностью жителей. Сейчас идёт активное перераспределение плотности застройки: люди переезжают из ветхого жилья в новые квартиры, отсюда и повышенная потребность в учебных заведениях. В рамках соглашений о КРТ мы фиксируем обязательства застройщиков по инфраструктуре. Это системный подход, позволяющий создавать комфортную среду для жизни», – отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.