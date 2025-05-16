Нижегородка сядет на 13 лет за незаконное получение выплат на инвалидности Происшествия

Больше десяти лет нижегородка предоставляла в региональное отделение Пенсионного фонда документы о фейковой инвалидности и получала пособия. С 2009 по 2022 год злоумышленница похитила более 2,5 млн рублей из средств федерального бюджета, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

На нее завели уголовное дело о присвоении и мошенничестве при получении выплат. Вина ее была доказана. Нижегородский райсуд приговорил нижегородку к 13 годам колонии общего режима.

Также прокуратура подала судебный иск о возмещении причиненного государству ущерба в размере 2,5 млн рублей.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" рассказывала о бухгалтере из Нижнего Новгорода, которая присвоила себе 1,5 млн рублей.