16 детей мигрантов хотят попасть в первые классы школ Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

16 детей иностранных граждан хотят поступить в первые классы школ Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Напомним, с 1 апреля в России запрещено обучение детей иностранцев без знания русского языка. Поэтому будущим первоклассникам предстоит сдать тестирование по языка. Оно включает в себя проверку навыков говорения, слушания и понимания речи, а также знания по лексике и грамматике.

На данный момент в нижегородские школы поступило 16 заявлений от родителей на сдачу такого теста. Заявления приняли у всех желающих.

Также в минобре заявили, что двое детей мигрантов уже успешно прошли тестирование. Остальным предстоит сдать экзамен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что такие тесты будут проходить в девяти школах Нижнего Новгорода, а также в других муниципалитетах области.