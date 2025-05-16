16 детей мигрантов хотят попасть в первые классы школ Нижнего Новгорода

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16 детей иностранных граждан хотят поступить в первые классы школ Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство образования и науки.
Напомним, с 1 апреля в России запрещено обучение детей иностранцев без знания русского языка. Поэтому будущим первоклассникам предстоит сдать тестирование по языка. Оно включает в себя проверку навыков говорения, слушания и понимания речи, а также знания по лексике и грамматике.
На данный момент в нижегородские школы поступило 16 заявлений от родителей на сдачу такого теста. Заявления приняли у всех желающих.
Также в минобре заявили, что двое детей мигрантов уже успешно прошли тестирование. Остальным предстоит сдать экзамен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что такие тесты будут проходить в девяти школах Нижнего Новгорода, а также в других муниципалитетах области.
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