Отца живодера в шинели решили уволить из ННГУ

ННГУ имени Лобачевского принял решение об увольнении отца живодера с улицы Надежды Сусловой, сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Напомним, этой весной в квартире 48-летнего живодера Петрова были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.
Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.
Журналисты выяснили, что отец живодера является заведующим кафедрой конституционного и муниципального права ННГУ. Сейчас он находится в отпуске, после которого будет уволен. Решение уже принято.
Место Петрова займет профессор Фёдор Сосенков. Как отмечает Никонов, новый завкафедрой является активным зооволонтером.
Кстати, мать живодера также отстранена от преподавания в вузе. По истечение срока ее трудового договора в июне будут организованы комиссии, чтоб определить дальнейшую судьбу женщины как преподавателя университета. Коллектив кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, на которой работает женщина, не рекомендовал ее к переизбранию на должность.
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