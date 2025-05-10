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Наука

Отца живодера в шинели решили уволить из ННГУ

15 мая 2025 16:54  [108] Наука
Отца живодера в шинели решили уволить из ННГУ

ННГУ имени Лобачевского принял решение об увольнении отца живодера с улицы Надежды Сусловой, сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, этой весной в квартире 48-летнего живодера Петрова были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.

Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. 

Журналисты выяснили, что отец живодера является заведующим кафедрой конституционного и муниципального права ННГУ. Сейчас он находится в отпуске, после которого будет уволен. Решение уже принято.

Место Петрова займет профессор Фёдор Сосенков. Как отмечает Никонов, новый завкафедрой является активным зооволонтером.

Кстати, мать живодера также отстранена от преподавания в вузе. По истечение срока ее трудового договора в июне будут организованы комиссии, чтоб определить дальнейшую судьбу женщины как преподавателя университета. Коллектив кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, на которой работает женщина, не рекомендовал ее к переизбранию на должность.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" узнала у практикующего психолога, почему люди проявляют жестокость к братьям нашим меньшим и способах, как распознать садиста.

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Теги:
Животные ННГУ Уголовное дело
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