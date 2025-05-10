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Общество

Новый автобус КамАЗ начал курсировать по маршруту А-42 в Нижнем Новгороде

15 мая 2025 12:28  [156] Общество
Новый автобус КамАЗ начал курсировать по маршруту А-42 в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Ситикард"

В Нижнем Новгороде на маршруте А-42 начал работу новый автобус КамАЗ-4280-F5 VEGA, сообщает телеграм-канал "Ситикард".

Отмечается, что транспорт уже вышел на линию и проходит тестовую эксплуатацию. В салоне установлены USB-порты для зарядки мобильных устройств, а также терминалы для быстрой и удобной оплаты проезда.

Напомним, в феврале завершился конкурс на обслуживание автобусного маршрута А-42, победителем признали ООО "Рейс НН".  

Также редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что начались тестовые испытания нового троллейбуса "Синара-6254". 

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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