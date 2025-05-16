Ремонт филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах вышел на финишную прямую Общество

Ремонт филиала Дворца детского творчества имени Чкалова в Верхних Печерах близится к завершению. Об этом на заседании комиссии городской думы по социальной политике сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Татьяна Гераськина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Она напомнила, что в 2023 году была разработана проектно-сметная документация для реконструкции незавершённого объекта строительства для размещения там филиала ДДТ имени Чкалова. Под образовательно учреждение решили переоборудовать помещение, расположенное на первом этаже семиэтажного жилого дома.

Проект рассчитан на одновременное пребывание до 200 детей и 15 сотрудников, включая преподавателей. Обучение будет организовано в две смены. Особое внимание уделено созданию условий для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование работ осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов. По результатам конкурсной процедуры 29 марта 2024 года был заключён муниципальный контракт с подрядчиком — компанией ООО "Мегаполис". Заказчиком выступает МКУ "ГлавУКС". Срок завершения работ установлен на июль 2025 года.

По словам Гераськиной, на сегодня уже выполнены основные инженерные работы: смонтированы системы электроснабжения, отопления, вентиляции и слаботочные сети. Завершена шумоизоляция стен и потолков, установлены окна, двери и сантехника, уложена плитка.

В настоящее время ведутся финишные отделочные работы: покраска стен, укладка линолеума и монтаж потолков. Также начаты работы по фасаду здания и благоустройству прилегающей территории. Сдача объекта ожидается в установленные контрактом сроки.

Ранее сообщалось, что филиал ДДТ откроют в новом учебном году.