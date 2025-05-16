План "Ковер" сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

План "Ковер", введенный в нижегородском аэропорту имени Чкалова вечером 22 мая, сняли.

По данным Росавиации, ограничения на полеты и вылеты не действуют с 20:00. Напомним, они вводились на фоне угрозы атаки БПЛА.

Также этим вечером жители приволжской столицы жаловались на перебои в работе мобильного интернета