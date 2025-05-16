В Госдуме хотят приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству Общество

Фото: Госдума РФ

Госдума планирует рассмотреть введение штрафов за несоблюдение личной гигиены, рассказал телеканалу "360" депутат Виталий Милонов.

Он предложил считать неопрятный вид или неприятный запах в общественных местах хулиганством. Милонов отметил, что несоблюдение гигиены может быть опасным и вызывать дискомфорт, поэтому такие действия следует квалифицировать как административное правонарушение.

Депутат подчеркнул, что необходимо установить стандарты чистоты: "Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать на входе в магазин, а все будут должны его перешагивать".

Милонов также отметил, что критерии неопрятности должны быть основаны на здравом смысле, а не на сложных расчётах.

Напомним, ранее Милонов призвал ввести городской дресс-код при жаре. Он высказал позицию, что появление в пляжном виде в городе — это неуважение к его жителям, несоблюдение тех приличий и культурных норм, которые действуют в стране применительно к мегаполису. Депутат уверен, что людей, которые прилюдно обнажаются, можно исправить только штрафами.