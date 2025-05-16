Студенты колледжа в Городце переплатили за общежитие в 12,5 раза Происшествия

Городецкая городская прокуратура выявила нарушения при предоставлении платных мест в общежитии ГАПОУ "Городецкий губернский колледж". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере образования установлено, что колледж предоставлял несовершеннолетним обучающимся места в общежитии на платной основе.

По имеющимся данным, в октябре 2024 года с пятью родителями студентов были заключены договоры временного проживания. При этом использовался тариф, который превышал установленный региональными нормативами максимальный размер платы за найм жилого помещения в 12,5 раза.

Прокуратура обратилась в суд с иском о перерасчете платы и возврате незаконно полученных сумм.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. Колледж обязали вернуть переплаченные средства законным представителям учащихся. На сегодняшний день денежные средства возвращены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект, предоставляющий право на приоритетное поступление в вузы детям военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Российской Федерации.