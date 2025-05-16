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Общество

Показатель рождаемости войдёт в KPI глав регионов

23 мая 2025 10:36  [81] Общество
Показатель рождаемости войдёт в KPI глав регионов

С 2026 года уровень рождаемости станет ключевым показателем эффективности работы руководителей регионов. Об этом телеканалу "360" сообщила депутат Татьяна Буцкая, пояснив, что данное нововведение направлено на повышение внимания к демографическим вопросам.

По словам Буцкой, это первый шаг к тому, чтобы каждый руководитель начал свой рабочий день с анализа демографической ситуации и завершил его аналогичным образом. Это нововведение предполагает, что руководители будут более активно заниматься вопросами рождаемости и демографической политики.

Кроме того, Буцкая отметила, что в будущем к отслеживанию показателей рождаемости присоединятся работодатели и учебные заведения.

Однако она также подчеркнула, что недавно Росстат прекратил публикацию детальной статистики по рождаемости и смертности в отдельных регионах, что может усложнить процесс фиксации и анализа данных.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обозначил основные параметры региональной демографической программы.

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Теги:
демография Правительство Нижегородской области
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