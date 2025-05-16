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Общество

Активность пыльцы березы снова зафиксирована в Нижнем Новгороде

24 мая 2025 08:00  [95] Общество

Из-за наступившей тёплой погоды в Нижнем Новгороде вновь зафиксировано высокое содержание пыльцы в воздухе. Об этом сообщает Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

Особенно активно цветёт берёза — её пыльцы в атмосфере сейчас аномально много. Активность сохранится до конца мая.

Кроме того, значительное количество пыльцы выделяют хвойные деревья, в частности сосна и ель.

По словам дерматолога Ольги Папко, людям, страдающим от сезонной аллергии, следует быть очень осторожными. Лучше отказаться от любых новых косметологических процедур, особенно при использовании средств, способных спровоцировать аллергические реакции. Это поможет избежать осложнений в период активного пыления.

Ранее сообщалось, что аллергологи советуют нижегородцам нижегородцам, чувствительным к пылению деревьев, не выезжать за город, а также в парковые зоны. 

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
весна Медицина и здоровье Растения
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