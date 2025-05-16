Пожар из-за неисправной проводки унес жизнь мужчины в Воскресенском районе

Фото:
В деревне Драничное Воскресенского муниципального округа произошёл серьёзный пожар, унесший жизнь 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети надворных построек. Огонь быстро охватил строения и перекинулся на жилой дом.
Хозяин дома заметил пламя, когда оно уже вплотную подобралось к его жилищу. Мужчине удалось выбраться самостоятельно и вызвать пожарных. К сожалению, его знакомый, находившийся внутри, погиб.
Пожар охватил территорию общей площадью 366 квадратных метров, включая дом, имущество и хозяйственные постройки. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, продолжается проливка и ликвидация очагов возгорания.
Как уточнили в ведомстве, в доме не было установлено пожарного извещателя.
Ранее сообщалось, что судно для добычи песка загорелось на Волге около Кстова.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+