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Происшествия

Пожар из-за неисправной проводки унес жизнь мужчины в Воскресенском районе

17 мая 2025 14:15  [128] Происшествия
Пожар из-за неисправной проводки унес жизнь мужчины в Воскресенском районе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В деревне Драничное Воскресенского муниципального округа произошёл серьёзный пожар, унесший жизнь 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети надворных построек. Огонь быстро охватил строения и перекинулся на жилой дом.

Хозяин дома заметил пламя, когда оно уже вплотную подобралось к его жилищу. Мужчине удалось выбраться самостоятельно и вызвать пожарных. К сожалению, его знакомый, находившийся внутри, погиб.

Пожар охватил территорию общей площадью 366 квадратных метров, включая дом, имущество и хозяйственные постройки. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, продолжается проливка и ликвидация очагов возгорания.

Как уточнили в ведомстве, в доме не было установлено пожарного извещателя.

Ранее сообщалось, что судно для добычи песка загорелось на Волге около Кстова.

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Теги:
Воскресенский район Пожар
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