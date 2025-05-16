Площадь Лядова полностью открыта после замены трамвайных путей Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

Реконструкция трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода завершилась раньше срока, сообщает ООО "Экологические проекты".

В связи с окончанием работ сняты все ограничения для транспорта на этом участке.

Подрядчик досрочно выполнил весь комплекс работ по переустройству трамвайного полотна и укладке нового дорожного покрытия. Работы проводились на двух участках площади и велись в два этапа с частичным ограничением движения.

Реконструкция стартовала 30 марта и должна была завершиться 30 июня.

Однако сквозной проезд через площадь Лядова вновь полностью открыт для автомобилистов с 22 мая.

В настоящее время продолжается обновление трамвайных путей на улицах Красносельской, Малой Ямской, а также на перекрестке улиц Кулибина и Белинского. Завершить эти работы планируется до 15 июля.

Также вчера досрочно завершилась замена трамвайных путей на улице Добролюбова.