Площадь Лядова полностью открыта после замены трамвайных путей

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Реконструкция трамвайных путей в центре Нижнего Новгорода завершилась раньше срока, сообщает ООО "Экологические проекты".
В связи с окончанием работ сняты все ограничения для транспорта на этом участке.
Подрядчик досрочно выполнил весь комплекс работ по переустройству трамвайного полотна и укладке нового дорожного покрытия. Работы проводились на двух участках площади и велись в два этапа с частичным ограничением движения.
Реконструкция стартовала 30 марта и должна была завершиться 30 июня.
Однако сквозной проезд через площадь Лядова вновь полностью открыт для автомобилистов с 22 мая.
В настоящее время продолжается обновление трамвайных путей на улицах Красносельской, Малой Ямской, а также на перекрестке улиц Кулибина и Белинского. Завершить эти работы планируется до 15 июля.
Также вчера досрочно завершилась замена трамвайных путей на улице Добролюбова.
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