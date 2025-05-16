Замена трамвайных путей на улице Добролюбова завершилась досрочно

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В Нижнем Новгороде завершились работы по обновлению трамвайных путей на улице Добролюбова. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Напомним, работы стартовали 12 апреля. Ремонт охватил отрезок от перекрестка с улицей Ильинской до пересечения с улицей Сергиевской. Общая протяженность обновленного участка составила 600 метров одиночного трамвайного пути. Завершить ремонт планировалось до конца мая текущего года.
На участке был проведен полный комплекс работ: замена рельсов, укрепление основания и восстановление асфальтового покрытия.
Ранее сообщалось, что масштабный ремонт Канавинского моста начался в ночь на 19 мая.
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