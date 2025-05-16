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Общество

Замена трамвайных путей на улице Добролюбова завершилась досрочно

21 мая 2025 19:30  [52] Общество
Замена трамвайных путей на улице Добролюбова завершилась досрочно

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде завершились работы по обновлению трамвайных путей на улице Добролюбова. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Напомним, работы стартовали 12 апреля. Ремонт охватил отрезок от перекрестка с улицей Ильинской до пересечения с улицей Сергиевской. Общая протяженность обновленного участка составила 600 метров одиночного трамвайного пути. Завершить ремонт планировалось до конца мая текущего года.

На участке был проведен полный комплекс работ: замена рельсов, укрепление основания и восстановление асфальтового покрытия.

Ранее сообщалось, что масштабный ремонт Канавинского моста начался в ночь на 19 мая.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспортные ограничения
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