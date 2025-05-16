Туалет демонтировали в нижегородском парке Кулибина

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Нижегородцы обратили внимание на исчезновение общественного туалета из парка Кулибина в Нижнем Новгороде. Они написали об этом в соцсетях. Им ответили представители горадминистрации.
Оказалось, туалет демонтировали в связи с прокладкой коммуникаций в сквере. "После завершения ремонтных работ туалет будет снова установлен", - пояснили в мэрии.
Кроме того, по данным городской администрации, новые туалетные модули будут установлены в рамках благоустройства Автозаводского парка.
Ранее сообщалось, что недавно в Нижнем Новгороде установили четыре туалетных модуля. А до конца года планируется поставить еще столько же.
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