73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

АО "Нижегородпассажиравтотранс" подало заявку на приобретение 73 автобусов. Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области 22 мая.

По данным чиновника, в заявке 44 единицы большого класса и 29 автобусов среднего класса.

"Мы ожидаем, что в начале июня заявка Нижегородской области будет одобрена, и начнется заключение лизингового контракта. Предполагаю, что в конце третьего квартала - начале четвертого автобусы будут поступать в Нижний Новгород", - добавил Рябинин.

В конце прошлого года по льготному лизингу пришло 110 новых.

Ранее сообщалось, что новый троллейбус на автономном ходу "Синара" начал обкатку с пассажирами по улицам города.