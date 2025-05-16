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Общество

73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде

22 мая 2025 13:36  [83] Общество
73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

АО "Нижегородпассажиравтотранс" подало заявку на приобретение 73 автобусов. Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области 22 мая.

По данным чиновника, в заявке 44 единицы большого класса и 29 автобусов среднего класса.

"Мы ожидаем, что в начале июня заявка Нижегородской области будет одобрена, и начнется заключение лизингового контракта. Предполагаю, что в конце третьего квартала - начале четвертого автобусы будут поступать в Нижний Новгород", - добавил Рябинин.

В конце прошлого года по льготному лизингу пришло 110 новых.

Ранее сообщалось, что новый троллейбус на автономном ходу "Синара" начал обкатку с пассажирами по улицам города.

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Теги:
автобусы НПАТ Общественный транспорт
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