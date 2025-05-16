Выяснилось, как продвигается благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новый фонтан в сквере возле ДК имени Орджоникидзе установят на месте старого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, элементы старого фонтана демонтированы, и уже в ближайшие дни подрядчик приступит к земляным работам по устройству новой водной чаши из искусственного камня.

Он добавил, что жители неоднократно обращались с просьбой восстановить фонтан, поскольку он имел особое значение для них. Здесь проходили свадебные фотосессии, собирались семьи в праздники, а дети играли рядом на прогулках. Прежний был построен в начале 1950-х годов и проработал более 40 лет.

Помимо установки фонтана, в сквере активно ведутся работы по благоустройству территории. По информации заместителя генерального директора подрядной организации Андрея Вакулина, объект готов примерно на 30%. Уже уложено 1 200 кв. метров брусчатки, подготовлено еще 900 кв. метров, установлено 1 500 погонных метров бортового камня. Также завозится грунт для будущих газонов и посадки деревьев.

На территории сквера планируется уложить 3 750 кв. метров брусчатки, обустроить 7 737 кв. метров газонов, установить парковые качели, урны, бетонные вазы, велопарковку и ограждение. В числе озеленения — 810 кустарников и 33 дерева. Кроме того, будут смонтированы 9 опор и 22 светильника.

Ранее сообщалось, что фонтан возле ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде должны построить до 1 июля. На эти цели выделено 12,4 млн рублей. Благоустройство сквера обойдется в 50,5 млн рублей. Работы проводятся в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства на проект выделены из городского бюджета.