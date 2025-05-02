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Общество

Зону отдыха у реки Кудьмы в Кстове благоустраивают по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

05 мая 2025 17:39  [88] Общество
Зону отдыха у реки Кудьмы в Кстове благоустраивают по нацпроекту Инфраструктура для жизни

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Кстове в 2024 году стартовали работы по благоустройству зоны отдыха у реки Кудьмы, расположенной рядом с микрорайоном Вишенки. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", которая входит в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Как рассказал начальник управления благоустройства Кстовского муниципального округа Максим Рысин, именно эта территория стала победителем рейтингового голосования, прошедшего в текущем году.

По словам Рысина, в городе не хватает мест для отдыха у воды, а официально обустроенных зон практически нет. Поэтому горожане в ходе голосования выбрали именно эту территорию. Он отметил, что завершить работы планируется к концу июля — тогда у жителей появится комфортное место для отдыха у берега.

Проект предусматривает создание площадки для пляжного волейбола, установку спасательной вышки, навесов, шезлонгов, скамеек, а также раздевалок и туалетов. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил геодезическую разбивку и начал заливку бетонных оснований под малые архитектурные формы. Стоимость проекта составляет около 4,6 млн рублей.

Всего в 2024 году в Кстовском округе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить шесть общественных территорий.

Также продолжается всероссийское голосование, в ходе которого жители выбирают общественные пространства для благоустройства в 2025 году. Принять участие можно до 12 июня 2025 года на платформе golosza.ru. В этом году в голосовании участвуют 124 объекта из 22 муниципалитетов Нижегородской области. Уже более 100 тысяч жителей региона сделали свой выбор.

Параллельно с голосованием проводится викторина "Купно за едино!", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять участие, необходимо после голосования перейти по баннеру викторины на сайте golosza.ru и ответить на три вопроса. Участники, правильно выполнившие задания, получат возможность выиграть ценные призы.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" стартовал в России в 2025 году. Его основная цель — создание современной и доступной социальной инфраструктуры. В рамках нацпроекта реализуется 11 федеральных инициатив, охватывающих направления, ранее включённые в такие программы, как "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также государственные программы: "Формирование комфортной городской среды", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Жилье", "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Новый ритм строительства", "Центральный транспортный узел", "Безопасность дорожного движения", "Региональные дороги", "Федеральные трассы", "Развитие дорожного хозяйства" и "Общественный транспорт".

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Теги:
Благоустройство Кстово Нацпроект
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