Фонтан возле ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде должны восстановить до 1 июля Общество

Фонтан возле ДК Орджоникидзе должны восстановить до 1 июля. Об этом говорится в тендерной документации на сайте госзакупок.

Подрядная компания уже определена, стоимость работ составит 12,4 млн рублей.

Фонтан станет частью обновленного сквера, расположенного у дома №17. Диаметр чаши водного объекта составит девять метров.

Помимо фонтана в сквере установят парковые качели, бетонные вазы и велопарковку. Кроме строительных и ландшафтных работ, подрядчику предстоит провести модернизацию водопроводной системы.

Напомним, в январе 2022 года принято решение о передаче неработающего фонтана перед Дворцом культуры в собственность города для его восстановления.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что на создание фонтана выделено 12,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрация Московского района. Благоустройство проводится в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". До этого на комплексное благоустройство сквера предусмотрели финансирование в размере 50,5 миллиона рублей. Завершить работы планируется к середине лета 2025 года.

Всего в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" благоустроят пять общественных территорий. Работы уже начаты.