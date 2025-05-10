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Общество

Фонтан возле ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде должны восстановить до 1 июля

16 мая 2025 09:42  [89] Общество
Фонтан возле ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде должны восстановить до 1 июля

Фонтан возле ДК Орджоникидзе должны восстановить до 1 июля. Об этом говорится в тендерной документации на сайте госзакупок. 

Подрядная компания уже определена, стоимость работ составит 12,4 млн рублей. 

Фонтан станет частью обновленного сквера, расположенного у дома №17. Диаметр чаши водного объекта составит девять метров.

Помимо фонтана в сквере установят парковые качели, бетонные вазы и велопарковку. Кроме строительных и ландшафтных работ, подрядчику предстоит провести модернизацию водопроводной системы. 

Напомним, в январе 2022 года принято решение о передаче неработающего фонтана перед Дворцом культуры в собственность города для его восстановления.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что на создание фонтана выделено 12,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрация Московского района. Благоустройство проводится в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". До этого на комплексное благоустройство сквера предусмотрели финансирование в размере 50,5 миллиона рублей. Завершить работы планируется к середине лета 2025 года.

Всего в текущем году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" благоустроят пять общественных территорий. Работы уже начаты

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Теги:
Благоустройство Московский район Фонтаны
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