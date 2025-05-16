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Происшествия

Нижегородский врач извлек ложку из желудка ребенка

23 мая 2025 17:50  [95] Происшествия
Нижегородский врач извлек ложку из желудка ребенка

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Международный день врача-эндоскописта заведующий отделением НОДКБ Александр Дворянинов вспомнил, как однажды извлек проглоченную ребенком чайную ложку. О необычном случае написал Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

По словам врача, все началось с неожиданного звонка от хирургов. Они сообщили, что в приемное отделение поступил юный нижегородец с десертной ложкой в желудке.

"Я подумал, что это шутка и меня хотят поздравить с праздником, но нет!" - вспоминает врач.

Операция прошла без наркоза. С помощью гастроскопа врачам удалось аккуратно достать инородный предмет.

Медсестры были поражены. По их словам, ничего подобного в истории больницы ещё не случалось.

Извлеченная ложка стала экспонатом музея инородных тел в НОДКБ.

Ранее сообщалось, что с начала года врачи Университетской клиники ПИМУ провели более 60 операций по удалению опухолей рака кожи в рамках ОМС.

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Теги:
Врачи Дети Медицина и здоровье
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