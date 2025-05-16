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Культура и отдых

Копии документов семьи Тани Савичевой передали в Шатковский музей

23 мая 2025 19:00  [43] Культура и отдых
Копии документов семьи Тани Савичевой передали в Шатковский музей

Фото: комитет по делам архивов Нижегородской области

В Шатковский историко-краеведческий музей передали электронные копии архивных материалов фонда Государственного архива Псковской области, связанные с семьей Тани Савичевой. Об этом сообщает комитет по делам архивов Нижегородской области.

Церемония передачи состоялась в рамках круглого стола "Таня Савичева. Эвакуация. Память". Мероприятие было посвящено сохранению памяти о судьбах эвакуированных в Горьковскую область во время Великой Отечественной войны. Организатором выступил Комитет по делам архивов Нижегородской области.

В обсуждении приняли участие архивисты из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, сотрудники учреждений культуры и образования Шатковского округа, краеведы, представители общественности, школьники, а также потомки семьи Савичевых.

Руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов отметил, что сохранение исторической памяти о "блокадном следе", который оставила эвакуация в Горьковскую область в годы войны, возможно только при сотрудничестве архивистов, историков, музейных и библиотечных работников.

Участники круглого стола обсудили вопросы изучения эвакуации гражданского населения в тыл, в том числе из образовательных и воспитательных учреждений. Также речь шла об учете, регистрации и использовании архивных документов личного происхождения, отражающих биографии эвакуированных.

Заведующая отделом Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Татьяна Кудрявцева представила доклад "Новые факты жизни Тани Савичевой и членов её семьи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и блокады Ленинграда".

Кроме того, архивист рассказала о готовящемся проекте "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой". Отдельный блок проекта посвящен Тане Савичевой.

Ранее сообщалось, что количество посетителей в нижегородских музеях растет с каждым годом.

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Теги:
ВОВ Музеи Шатковский район
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