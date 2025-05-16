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Происшествия

Аферист Алексей выманивал деньги у нижегородцев под предлогом помощи детям

24 мая 2025 10:49  [116] Происшествия
Аферист Алексей выманивал деньги у нижегородцев под предлогом помощи детям

Осенью 2023 года в Нижегородской области зафиксированы случаи мошенничества, жертвами которых стали местные предприниматели и участник СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Неизвестный звонил жителям и представлялся под именем Алексей. Он просил занять деньги, ссылаясь на якобы благородные цели — строительство школы или покупку оборудования для детского сада.

Под различными предлогами злоумышленник входил в доверие и убеждал, что средства пойдут на нужды детей. Его убедительная манера общения вводила людей в заблуждение.

После поступивших заявлений сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В ходе следствия удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нижнего Новгорода.

Мужчина задержан и заключён под стражу. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.

Ранее сообщалось, что прокуратура отсудила 30 млн рублей у поставщика оборудования для нижегородских садиков, который дал взятку экс-главе депстроя Илье Гору. 

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Теги:
Дети Мошенничество
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