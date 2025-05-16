Аферист Алексей выманивал деньги у нижегородцев под предлогом помощи детям

Осенью 2023 года в Нижегородской области зафиксированы случаи мошенничества, жертвами которых стали местные предприниматели и участник СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Неизвестный звонил жителям и представлялся под именем Алексей. Он просил занять деньги, ссылаясь на якобы благородные цели — строительство школы или покупку оборудования для детского сада.
Под различными предлогами злоумышленник входил в доверие и убеждал, что средства пойдут на нужды детей. Его убедительная манера общения вводила людей в заблуждение.
После поступивших заявлений сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В ходе следствия удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нижнего Новгорода.
Мужчина задержан и заключён под стражу. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.
Ранее сообщалось, что прокуратура отсудила 30 млн рублей у поставщика оборудования для нижегородских садиков, который дал взятку экс-главе депстроя Илье Гору.
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