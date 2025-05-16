ФК "Пари Нижний Новгород" завершил сезон поражением от ЦСКА Спорт

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" завершили сезон поражением от ЦСКА в гостевом матче 24 мая. Встреча завершилась со счётом 0:2. Команда третий год подряд финиширует на 13-й строчке чемпионата.

С первых минут армейцы активно атаковали, но нижегородцы смогли выровнять игру и оттеснить мяч подальше от своих ворот. На этом фоне гол на 39-й минуте выглядел неожиданно. После навеса мяч попал в руку Магкееву, не сумевшему сыграть головой. После просмотра повтора судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Обляков.

В концовке тайма арбитр проигнорировал два спорных эпизода. Сначала Роша задел Каккоева на линии штрафной, а затем Гайич открытой шипованной стопой влетел в голеностоп Каричу. В добавленное время Грулёв пробил головой после подачи Карапузова, но Мойзес вынес мяч с линии ворот.

Во второй половине встречи хозяева продолжили контролировать мяч. Нижегородцы произвели несколько замен и пытались перехватить инициативу. Команда создавала моменты, но реализовать их не смогла.

На 90-й минуте Шуманский, получив мяч на грани офсайда от Файзуллаева, забил второй мяч. Уже в компенсированное время Шнапцев точной передачей нашёл Царукяна, и тот пробил в перекладину.

После игры главный тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко прокомментировал результат:

"С учётом тех ресурсов, с которыми мы подошли к матчу с ЦСКА, сыграли на максимуме своих возможностей. Выстраивали игру, понимая сильные стороны армейцев. Если бы не пенальти, могли ещё продержаться и втянуть ЦСКА в "качели", найти свою контратаку. 11-метровый во многом поменял ситуацию — нам нужно было искать возможности для прессинга. Однако в силу разных обстоятельств и возможностей игроков на данный момент системно нам тяжело это делать. В итоге с ЦСКА оставили всё, что у нас есть", — заявил Ганчаренко.