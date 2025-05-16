"Пари НН" сыграет с "Сочи" в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сыграет в стыковых матчах за право остаться в Российской Премьер-лиге. Решение о составлении пар вызвало у клуба недоумение.
Вечером в субботу в официальном телеграм-канале "Пари НН" появилось ироничное сообщение: "Ждём решения свыше и новостей по лицензированию клубов или датам. А их обещают только в понедельник… Нам билеты-то брать?".
Ситуация осложнилась после того, как стало известно: клуб РПЛ "Химки", а также команды Первой лиги "Черноморец" и "СКА-Хабаровск" не получили лицензии для участия в Премьер-лиге на следующий сезон. При этом "Химки", заняв 12-е место, формально избежали стыков, но теперь могут потерять право на выступление в РПЛ, если не обжалуют решение.
"Пари НН" завершил сезон на 13-й строчке — в зоне переходных матчей. Теоретически нижегородцы могли занять место "Химок", если бы те были отстранены. Однако на сайте РФС появилось официальное сообщение: "Пари НН" сыграет в стыках с "Сочи".
"Мы сами в шоке, ребят", — так отреагировали представители нижегородского клуба на новое развитие событий.
Теперь "Пари НН" предстоит готовиться к матчам за сохранение прописки в РПЛ, несмотря на неопределённость вокруг соперников и лицензионной ситуации других клубов.
Сообщалось, что нижегородский футбольный клуб завершил сезон поражением от ЦСКА 24 мая, сыграв на выезде со счетом 0:2.
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