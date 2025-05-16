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Происшествия

Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у пенсионера из Городца полмиллиона

25 мая 2025 10:37  [37] Происшествия
Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у пенсионера из Городца полмиллиона

В Городце 64-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника Росфинмониторинга. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. 

Заявление о хищении поступило в отдел полиции с дислокацией в городе Заволжье. Как пояснил потерпевший, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его личный кабинет на портале "Госуслуги" якобы взломан, а мошенники уже готовятся оформить на него кредит и похитить его средства.

Звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга и убедительно говорил о необходимости срочной блокировки банковских счетов. Для "обеспечения безопасности" мужчина должен был перевести свои сбережения на "новые счета", якобы специально созданные для защиты его средств.

Доверившись, пенсионер снял с банковских карт 535 тысяч рублей и перевёл деньги двумя транзакциями. Перед этим он ввёл код на терминале по инструкции злоумышленника. После перевода средств контакт с "сотрудником" прекратился, и заявитель понял, что его обманули.

Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — "мошенничество". Эта статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей причастных к преступлению и их задержание.

Ранее сообщалось о жительнице Заволжья, которая перевела аферистам 9 млн рублей. 

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Теги:
Городец мошенники Уголовное дело
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