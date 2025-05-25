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Общество

Беби-бум в нижегородском "Лимпопо": на свет появились долгопяты, лемуры и олени

26 мая 2025 14:43  [328] Общество
Беби-бум в нижегородском Лимпопо: на свет появились долгопяты, лемуры и олени

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В нижегородском "Лимпопо" произошел беби-бум. Сразу в трёх семействах пополнение: на свет появились малыши у долгопятов, лемуров катта и северных оленей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Первым радостным событием стало появление детёныша у долгопятов. Эти приматы крайне редко размножаются в неволе, поэтому рождение малыша стало значимым и даже уникальным событием для зоопарка.

Пол новорождённого пока не установлен — животное вместе с матерью находится в уединении, чтобы избежать стресса. Как отметил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, это уже третий долгопят, родившийся в "Лимпопо".

"Зоопарков, где содержатся долгопяты, очень мало. А тех, где они ещё и размножаются — единицы. Наш опыт признан уникальным, к нам приезжали специалисты из Чехии и планируют использовать наши данные для научной публикации", — рассказал Герасичкин.

Радостная новость и у лемуров катта. В их семействе появилось сразу трое малышей. Сейчас они находятся на спинах у своих мам и постепенно знакомятся с окружающим миром. Пол детёнышей пока тоже не определён.

Что касается северных оленей, тут всё известно точно. С разницей в несколько дней потомство появилось у самок Янги и Таси. Для Таси это были первые роды, и у неё родился мальчик. У более опытной Янги — девочка. Оленята уже уверенно стоят на ногах и начинают активно осваивать вольер.

Ранее сообщалось, что в нижегородский зоопарк прибыл черный ягуар Азар. Он создаст пару Наоми.

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Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
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