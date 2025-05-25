Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля

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С 1 июля 2025 года в Нижегородской области произойдёт плановое повышение платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, которое прошло 26 мая.
Как сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк, взносы вырастут на 4,5% — до 8,36-13,38 рубля за квадратный метр. Конкретная сумма будет зависеть от характеристик дома — его технического состояния, оснащённости и расположения.
По его словам, экономически обоснованный размер ежемесячного взноса должен составлять 38,84 рубля за квадратный метр.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать около 2,2 тысячи многоквартирных домов. Объём финансирования программы составит порядка 9 млрд рублей.
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