Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля 2025 года в Нижегородской области произойдёт плановое повышение платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, которое прошло 26 мая.

Как сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк, взносы вырастут на 4,5% — до 8,36-13,38 рубля за квадратный метр. Конкретная сумма будет зависеть от характеристик дома — его технического состояния, оснащённости и расположения.

По его словам, экономически обоснованный размер ежемесячного взноса должен составлять 38,84 рубля за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать около 2,2 тысячи многоквартирных домов. Объём финансирования программы составит порядка 9 млрд рублей.