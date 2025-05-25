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Проблема не в еде: эндокринолог рассказала нижегородцам, как худеть с умом

27 мая 2025 14:04  [280] Общество
Проблема не в еде: эндокринолог рассказала нижегородцам, как худеть с умом

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородский эндокринолог и диетолог Екатерина Иванова рассказала, что первопричиной проблем с весом чаще всего становится именно образ жизни. Причины лишнего веса и методы правильного похудения обсудили спикеры в рамках public-talk на тему "Здоровая стройность и эволюция красоты" 26 мая, который посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Гормональный сбой является следствием неправильного питания, отсутствия режима и хронического стресса. Именно эти факторы приводят к набору веса. В организме за вес и обмен веществ отвечают четыре ключевых гормона: лептин, инсулин, кортизол и эстрадиол. Их уровень можно проверить лабораторно, и именно они формируют пищевое поведение и способность организма сжигать или накапливать жир.

Главную роль в ощущении сытости играет лептин. Он подает сигнал в мозг, что человек наелся. Но если лептина вырабатывается слишком много, мозг теряет чувствительность к этому сигналу, и человек продолжает есть, не ощущая насыщения. Это ведет к частым перекусам — основной причине развития инсулинорезистентности.

Перекусы, как правило, вызваны не физиологическим, а эмоциональным голодом. В таких случаях люди не чувствуют реальной потребности в пище, но едят, чтобы справиться со стрессом, скукой или усталостью. Особенно тянет к сладкому и мучному — еде, которая быстро повышает уровень серотонина и дает кратковременное чувство удовольствия.

Инсулин — второй важный гормон. Его задача — снижать уровень сахара в крови. Но при постоянных скачках глюкозы поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин в избытке. Часть его утилизирует сахар, а остальная часть способствует накоплению жира, особенно в области живота и боков. Это и есть инсулинорезистентность — состояние, при котором организм начинает активно запасать жир.

Третий гормон — кортизол, гормон стресса. Современный ритм жизни, многозадачность и постоянное напряжение приводят к его хронически высокому уровню. В таком состоянии организм неохотно расстается с жировыми запасами. Если надпочечники находятся в фазе адаптации, человек может чувствовать себя более-менее нормально, но при этом быть раздражительным и переедать. Когда адаптация сменяется истощением, появляются хроническая усталость и апатия. В таких случаях врач может назначить адаптогены — вещества, помогающие организму справляться со стрессом и выводить лишнюю жидкость из жировых клеток.

Четвертый гормон — эстрадиол, один из главных женских половых гормонов. Его снижение характерно для периода перименопаузы. При падении уровня эстрогенов организм начинает пытаться синтезировать их в жировой ткани, особенно в области живота. В результате, даже без изменения привычек, женщина может набрать 5–7 килограммов. В таких случаях может помочь гормональная терапия, назначенная врачом-гинекологом.

Несмотря на важность гормонов, ключевой фактор в контроле веса — это соблюдение режима. Режим питания, сна и физической активности — основа здорового метаболизма. Без регулярной нагрузки мышцы, суставы и связки теряют тонус, появляются проблемы с позвоночником и суставами.

Для женщин после 40 лет особенно важно включать в график три типа тренировок: силовые нагрузки для предотвращения саркопении (потери мышечной массы), кардиотренировки с пульсом 120-140 ударов в минуту для сжигания жира и занятия на гибкость и суставную подвижность, такие как пилатес.

Также важно учитывать влияние образа жизни на будущие поколения. Женщина, вступающая в беременность с лишним весом и нездоровыми пищевыми привычками, передает эти особенности ребенку. Уже в утробе плод может получить склонность к избыточному питанию. После рождения ситуация усугубляется — высококалорийные смеси, перекармливание и культ еды в семье формируют пищевое поведение на всю жизнь.

Чем больше жировых клеток образуется у ребенка до трех лет, тем труднее будет бороться с лишним весом во взрослом возрасте. Это называется гиперплазией — когда клеток много и они не исчезают. В отличие от гипертрофии, когда клетки просто увеличены и могут уменьшиться при правильном подходе, гиперплазия практически необратима.

Кроме того, вода также играет не последнюю роль в похудении. По словам эндокринолога, наибольшую пользу организму приносит щелочная вода с уровнем pH 9-9,5. Такая вода выполняет сразу несколько важных функций: восстанавливает водно-солевой баланс, восполняет потерянные с потом микроэлементы, снижает вязкость крови и ускоряет обмен веществ. Щелочная вода предназначена исключительно для питья, и хранить ее лучше отдельно.

Иванова рассказала, что норма воды рассчитывается индивидуально, исходя из идеального веса, а не фактического, — 30 мл на килограмм идеального веса. Важно также соблюдать режим питья. Нельзя выпивать большие объемы воды залпом. Врач рекомендует пить по 100 мл каждый час между приемами пищи. Это примерно 3-4 глотка, которые легко усваиваются организмом. Такая дозировка позволяет воде попасть на малую кривизну желудка, откуда она эффективно всасывается и запускает метаболические процессы.

Кроме того, специалист высказалась против различных диет и интервального голодания. Врач отметила, что питание должно быть сбалансировано, так как состояние волос, кожи и мышц напрямую зависит от белка. 

Ранее сообщалось, что в 2024 году врачи поставили диагноз "ожирение" 47 тысячам нижегородцев.

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Теги:
Врачи Здоровье Медицина и здоровье
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