Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минтранс.
По его данным, они будут перевозить пассажиров по регулируемым тарифам. Точных сроков начала работы в ведомстве не называют, отмечая, что все будет зависеть от проведения конкурсных процедур.
Курсировать автобусы будут по маршрутам:
Работать на них будет транспорт средней вместимости. На первых двух по шесть автобусов, на третьем — четыре.
Ранее мы сообщали, что летом планируется запустить муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы №211. Сегодня на него регулярно жалуются пассажиры.
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