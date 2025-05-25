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Общество

Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде

27 мая 2025 14:59  [241] Общество
Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде

Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минтранс. 

По его данным, они будут перевозить пассажиров по регулируемым тарифам. Точных сроков начала работы в ведомстве не называют, отмечая, что все будет зависеть от проведения конкурсных процедур. 

Курсировать автобусы будут по маршрутам:

  • № 171 — ЖК "Окский берег" — микрорайон Верхние Печёры;
  • № 104 — Улица Усилова — санаторий имени ВЦСПС;
  • № 111 — Завод НИТЕЛ — деревня Комарово.

Работать на них будет транспорт средней вместимости. На первых двух по шесть автобусов, на третьем — четыре. 

Ранее мы сообщали, что летом планируется запустить муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы №211. Сегодня на него регулярно жалуются пассажиры. 

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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