Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде Общество

Три новых муниципальных автобусных маршрута появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минтранс.

По его данным, они будут перевозить пассажиров по регулируемым тарифам. Точных сроков начала работы в ведомстве не называют, отмечая, что все будет зависеть от проведения конкурсных процедур.

Курсировать автобусы будут по маршрутам:

№ 171 — ЖК "Окский берег" — микрорайон Верхние Печёры;

№ 104 — Улица Усилова — санаторий имени ВЦСПС;

№ 111 — Завод НИТЕЛ — деревня Комарово.

Работать на них будет транспорт средней вместимости. На первых двух по шесть автобусов, на третьем — четыре.

Ранее мы сообщали, что летом планируется запустить муниципальный маршрут от "Окского берега" до Мызы №211. Сегодня на него регулярно жалуются пассажиры.