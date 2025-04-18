"Торпедо" опубликовало новые фото со стройки Ледового дворца на Стрелке Спорт

Хоккейный клуб "Торпедо" поделился свежими снимками со строительной площадки нового Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фотографии опубликованы в официальном телеграм-канале клуба.

Возведение спортивного объекта началось летом 2022 года. По проекту, вместимость арены составит 12 тысяч зрителей. Сдача дворца намечена на 2025 год.

В клубе подчеркнули, что строительство сопровождается важными вехами, каждая из которых отражена в фотоархиве — от первых свай до масштабных конструкций.

"Исторические кадры стройки новой ледовой арены сопровождали нас на всём этом пути — от первых свай до масштабных конструкций. И вот уже совсем скоро мы вместе откроем новую главу: соберемся в этом великолепном дворце, чтобы вновь и вновь скандировать в унисон: "Торпедо — Торпедо"!" — отметили в ХК.

Ранее сообщалось, что клуб рассчитывает начать очередной сезон Континентальной хоккейной лиги уже на льду нового дворца. Объект может быть сдан в августе 2025 года.