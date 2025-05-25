Движение на нижегородской Стрелке ограничат утром 28 мая Общество

В Нижнем Новгороде 28 мая с 6:00 до 10:00 временно перекроют движение транспорта на участке улицы Стрелки.

Ограничения затронут отрезок от улицы Самаркандской до дома №3А на улице Стрелки, а также прилегающие проезды, ведущие от улицы Стрелки к улице Совнаркомовской.

На указанных участках будет запрещена парковка автомобилей. Меры принимаются в связи с проведением мероприятия в этом районе.

Ранее сообщалось, что односторонне движение будет введено на нескольких участках Ярмарочного проезда с 1 июня.