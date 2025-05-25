Волейбольные клубы Нижнего Новгорода ждет ребрендинг Спорт

Фото: ВК АСК (Нижний Новгород)

Мужская и женская волейбольные команды АСК и "Спарта", представляющие Нижний Новгород, объявили о начале ребрендинга. Как сообщается в соцсетях команд, одним из ключевых этапов станет выбор нового названия, которое будет отражать характер города и его уникальную идентичность.

"Сегодня Нижний Новгород не только один из центров российского волейбола, но и город с уникальным характером, историей и культурой. Именно поэтому мы считаем важным, чтобы спортивные команды носили имена, которые отражают идентичность города, его силу, энергию и дух", - обратились к болельщикам представители клубов.

Процесс ребрендинга начинается с открытого голосования. Его цель - узнать мнение нижегородцев и понять, какие названия находят отклик у местных жителей и способны стать символом единства и силы.

В клубах отмечают, что рассматриваются разные варианты. Если в ходе голосования станет ясно, что предложенные имена требуют доработки или переосмысления, работа над ребрендингом продолжится совместно с болельщиками.

"Название команды — это не просто слово, это символ, с которым она выходит на площадку и который звучит на всю страну", - отметили в клубах.

Ранее сообщалось, что ЦУРС опроверг слухи о закрытии волейбольных команд.