Волейбольные клубы Нижнего Новгорода ждет ребрендинг

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Мужская и женская волейбольные команды АСК и "Спарта", представляющие Нижний Новгород, объявили о начале ребрендинга. Как сообщается в соцсетях команд, одним из ключевых этапов станет выбор нового названия, которое будет отражать характер города и его уникальную идентичность.
"Сегодня Нижний Новгород не только один из центров российского волейбола, но и город с уникальным характером, историей и культурой. Именно поэтому мы считаем важным, чтобы спортивные команды носили имена, которые отражают идентичность города, его силу, энергию и дух", - обратились к болельщикам представители клубов.
Процесс ребрендинга начинается с открытого голосования. Его цель - узнать мнение нижегородцев и понять, какие названия находят отклик у местных жителей и способны стать символом единства и силы.
В клубах отмечают, что рассматриваются разные варианты. Если в ходе голосования станет ясно, что предложенные имена требуют доработки или переосмысления, работа над ребрендингом продолжится совместно с болельщиками.
"Название команды — это не просто слово, это символ, с которым она выходит на площадку и который звучит на всю страну", - отметили в клубах.
Ранее сообщалось, что ЦУРС опроверг слухи о закрытии волейбольных команд.
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