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Общество

Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль отправился 27 мая

28 мая 2025 10:00  [1] Общество
Первый рейс Метеора из Нижнего Новгорода в Ярославль отправился 27 мая

Фото: Александр Воложанин

Скоростное судно на подводных крыльях "Метеор" отправилось в свой первый рейс текущего сезона по маршруту Нижний Новгород — Ярославль 27 мая.

По пути следования предусмотрены остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. С учетом прохождения шлюза и всех стоянок общее время в пути составляет около 9 часов 10 минут.

Судно ходит по такому маршруту второй год подряд. В честь 80-летия Победы теплоход украшен портретом героя Советского Союза Михаила Девятаева.

"Судно новое, такие механизмы у него современные стоят, одно удовольствие, надеюсь, пассажирам тоже самое. Когда едем, такие виды открываются, которые с берега не увидишь", - рассказал капитан судна Александр Николаев.

На первом рейсе собралось много пассажиров: кто-то решил просто прокатиться, кто-то брал речной транспорт из-за удобства.

По расписанию Судно "Метеор-120Р" "Капитан Полуэктов" отправляется из Нижнего Новгорода в 9:30 и прибывает в Ярославль в 18:40. Обратный рейс - на следующее утро в 7:15.

Скоростной теплоход "Метеор" будет совершать рейсы до осени. Окончание летней навигации запланировано на октябрь.

Ранее сообщалось, что скоростные пассажирские суда "Метеор", связывающие Нижний Новгород и Казань, переходят на летнее расписание и с 31 мая будут выполнять рейсы трижды в неделю в каждом направлении.

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Теги:
Метеоры Речные перевозки Судоходство
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