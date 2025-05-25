Речные рейсы в Пермь запустят из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Компания "Водолёт" готовит расширение маршрутов скоростного речного сообщения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Так, маршрут из Нижнего Новгорода в Казань и Сарапул планируется продлить до Перми. Путешествие займет три дня, включая ночевки в Казани и Сарапуле. Глава региона рассчитывает, что даты этих рейсов буду объявлен в ближайшее время.

Кроме того, перевозчик разрабатывает еще один маршрут, который свяжет Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Тольятти и Самару. Двухдневное путешествие будет включать ночевку в столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что "Метеор" Нижний Новгород - Ярославль отправился в свой первый рейс текущего сезона 27 мая.